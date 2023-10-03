وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تفتتح البازار الخيري الأكبر في غزة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الصحة يستقبل وفداً من مؤسسة رحمة حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية وحدة المختبرات وبنوك الدم تنظم ورشة عمل حول تحديث سلة الفحوصات المخبرية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تفتتح سوق اليرموك الشعبي وكالة الرأي الفلسطينية " توثيق "تعقد يوماً تدريبياً حول انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية "بن غفير" يطالب بتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تطلع طالبات مدرسة شادية أبو غزالة على الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُوزع اشتالَ بستنةٍ شجرية على المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: إتلاف 4700 لتر مشروب مانجا لإنتهاء الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة المرأة" تستعد لإحياء اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية
أخبار » الأخبار العبرية

"بن غفير" يطالب بتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى

03 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:50

بن غفير
بن غفير

القدس المحتلةوكالة الرأي :

طالب ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وجاءت مطالبة بن غفير بتغيير الوضع القائم في ظل تكثيف اقتحامات المستوطنين المتطرفين، التي تنظمها حركات الهيكل المزعوم، للحرم القدسي الشريف في الأيام الأخيرة، بادعاء حلول عيد العُرش اليهودي.

فيما ادعى أعضاء كنيست من اليمين أن الشرطة الإسرائيلية تفرض قيودا على المستوطنين المقتحمين بمنعهم من أداء طقوس دينية داخل الحرم، مثل السجود والصلاة.

وبحسب الصحيفة، فإنه في السنوات الأخيرة، يتعامل بنيامين نتنياهو بجدية مع تحذيرات أجهزة الأمن الإسرائيلية بما يتعلق بالأحداث في الحرم القدسي الشريف ويحاول تهدئة الوضع في الحرم، حيث أدت اقتحامات المستوطنين وسياسيين من أحزاب اليمين الإسرائيلية إلى اندلاع انتفاضات فلسطينية دفاعا عن المسجد الأقصى.

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟