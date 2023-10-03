"بن غفير" يطالب بتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة – وكالة الرأي :

طالب ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وجاءت مطالبة بن غفير بتغيير الوضع القائم في ظل تكثيف اقتحامات المستوطنين المتطرفين، التي تنظمها حركات الهيكل المزعوم، للحرم القدسي الشريف في الأيام الأخيرة، بادعاء حلول عيد العُرش اليهودي.

فيما ادعى أعضاء كنيست من اليمين أن الشرطة الإسرائيلية تفرض قيودا على المستوطنين المقتحمين بمنعهم من أداء طقوس دينية داخل الحرم، مثل السجود والصلاة.

وبحسب الصحيفة، فإنه في السنوات الأخيرة، يتعامل بنيامين نتنياهو بجدية مع تحذيرات أجهزة الأمن الإسرائيلية بما يتعلق بالأحداث في الحرم القدسي الشريف ويحاول تهدئة الوضع في الحرم، حيث أدت اقتحامات المستوطنين وسياسيين من أحزاب اليمين الإسرائيلية إلى اندلاع انتفاضات فلسطينية دفاعا عن المسجد الأقصى.