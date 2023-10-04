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أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية

04 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:08

أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية
أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات يابانية

قتل أسد في حديقة حيوانات يابانية حارساً كان يحاول استدراجه بالطعام لإدخاله إلى قفصه، على ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس الجمعة.

وعُثر الخميس على الموظف البالغ 53 عاماً في متنزه توهوكو سفاري الذي يشكل حديقة حيوانات في محافظة فوكوشيما اليابانية، فاقداً للوعي وينزف من رقبته داخل قفص الأسد، على ما ذكر ناطق باسم الشرطة المحلية عبر وكالة فرانس برس.


وفي حديث إلى وسائل إعلام محلية، قال المسؤول في المتنزه نوريشيكا كوماكوبو إنّ الحارس حاول استدراج الأسد لإدخاله إلى قفصه عبر تقديم الطعام له، لكنّه لم يغلق الباب الذي يُفترض أن يفصله عن الحيوان. وقدم تعازيه لأقارب الضحية.
وأوضح أنّ حديقة الحيوانات ستبقى مغلقة لاتخاذ إجراءات احترازية إضافية.

طوكيو - (أ ف ب)

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