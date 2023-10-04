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أغرب 4 زهور في العالم

04 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:13

أغرب 4 زهور في العالم
أغرب 4 زهور في العالم

تعتبر أربعة أنواع من الزهور الأكثر غرابة حول العالم، إذ إنها تتمتع بقدرة عجيبة على أكل لحوم الحشرات والحيوانات الصغيرة، وأخرى لها رائحة الجثث، بينما تنشغل زهرة أخرى بالتربع على عرش الليل ملهمة الحكايات عمرها القصير لليلة واحدة في السنة، وتكتفي الأخيرة بغرابة شكلها الذي يشبه الثعبان.

- زهرة ملكة الليل:

هذه الزهرة ملكة بالفعل، فالحفلات تقام لأجلها، فهي تزهر في ليلة واحدة فقط في السنة، لتطلق تلك الرائحة التي تعتبر الأكثر سحراً وروعة على الإطلاق، أما الأغرب فيها فهو جذرها الذي يمكن أن يصل وزنه إلى نحو 7 كيلوغرامات.

- زهرة الجثة:

على عكس الزهرة السابقة تتسم هذه الزهرة برائحة كريهة جداً، تشبه اسمها، وهي واحدة من أكبر الأزهار في العالم، حيث يبلغ قطرها أكثر من 90 سنتيمتراً، وتعتبر هذه الزهرة من الأزهار النادرة جداً، حيث إنها تنمو فقط في الغابات المطيرة في إندونيسيا.

- زهرة رأس الثعبان:

سميت بهذا الاسم نسبة لشكلها الخارجي، حيث تشبه جلد الثعبان، وهي تعرف أيضاً بزهرة الشطرنج، وتنمو هذه الزهرة في التربة الرطبة للمروج والأراضي العشبية في أوراسيا.

- زهرة نبات الإبريق: أو النبتة الآكلة للحوم، هذا سر غرابتها، فهي ليست غريبة المظهر فقط، بل لديها القدرة على هضم الحشرات أو الطيور، وحتى الحيوانات الصغيرة بفضل السائل الهضمي لديها.

note_5a1afc1adb5b9 أغرب 4 زهور في العالم
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