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مستوطنون يعتدون على المواطنين في القدس المحتلة

04 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:32

القدس - الرأي:

اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على المواطنين في عقبة الخالدية وحي القرمي بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، بذريعة الاحتفال بـ "عيد العرش" اليهودي.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى عقبة الخالدية قرب المسجد الأقصى المبارك، وحي القرمي بالعرائش (الخيم) الخشبية، وعدة طرقات وأحياء في البلدة القديمة، واعتدوا على المواطنين وحاولوا استفزازهم وأعاقوا حركتهم.

وأضافت المصادر أن مناوشات ومشادات كلامية اندلعت بين المواطنين والمستوطنين، خاصة أمام منزل عائلة صب لبن الذي استولى عليه المستوطنون مؤخراً وهجّروا سكانه قسرياً.

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