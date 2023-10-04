حملة اعتقالات ومداهمات في محافظات الضفة الغربية

الضفة الغربية - الرأي:

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات في انحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن المواطنين والمقاومين تصدو لجيش الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، واندلعت مواجهات أصيب فيها عدد من المواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بحالات اختناق، في مدن وبلدات نابلس وطولكرم والخليل وترمسعيا وعقابا وبيت عوا ويطا وبيت أمر، وبيتا وبرقة وحزما.

وأضافت المصادر أن أربعة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة ترمسعيا التي شهدت مواجهات واسعة استمرت عدة ساعات، تخلله اقتحام محلاً للصرافة في البلدة.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في بلدة برقة شمال غرب نابلس، خلال تصدي المواطنين لقوات الاحتلال، فضلاً عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي مدينة الخليل أصيب الليلة الماضية الطفل زين أبو قدير، برصاصة معدنية في رأسه ما تسبب له بكسر في الجمجمة ووصفت حالته بانها متوسطة.

وبينت المصادر هوية من عرف من بين المعتقلين كما يلي :

- الطالب في جامعة النجاح محمد القوقا عقب اقتحام منزله في مدينة نابلس.

- زين مصطفى أبو عرة - عقابا /طوباس.

- إسماعيل إبراهيم المسالمة - بلدة بيت عوا / الخليل.

- الأسير المحرر سامر موسى دبابسة –يطا/ الخليل.

- نادر خبيصة ونجله أحمد- بيتا/ نابلس

-أمجد بني شمسة – بيتا/ نابلس.

- عادل جابر / الخليل.