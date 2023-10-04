آبل توقف دعم الجيل الأول من ساعتها الذكية

قررت شركة آبل إيقاف كافة أشكال الدعم عن الجيل الأول من ساعتها الذكية.

ووضعت الشركة كل إصدارات الجيل الأول من ساعتها الذكية على قائمة الأجهزة القديمة "Obsolete" منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وتعرف آبل منتجاتها القديمة بأنها المنتجات التي "توقفت عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات".

وتوقف الشركة خدمات المكونات المادية جميعها للمنتجات القديمة، ولا يمكن لمقدمي الخدمات طلب قطع غيار لتلك المنتجات.

ولن يتمكن مالكو الجيل الأول من ساعات آبل الذكية من طلب خدمات الإصلاح لها في متاجر آبل الرسمية أو لدى وكلائها المعتمدين.

وكانت آبل قد أوقفت بيع الجيل الأول من ساعتها الذكية عام 2016، كما انتهى دعم نظام التشغيل لها عام 2018 مع إطلاق تحديث watchOS 5.

ويشمل قرار الإيقاف النهائي للدعم كافة إصدارات الجيل الأول بقياس 38 أو 42 ملم.