اشتباكات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم ونابلس

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم ومدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتائب القسام بالضفة الغربية في بلاغ عسكري، إن مجاهديها تمكنوا من اكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى مخيم طولكرم فجر اليوم، وأوقعوها في شباك كمين محكم أعدوه مسبقاً.

وأضافت أن مجاهديها فجروا عدداً من العبوات المحلية الصنع في الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكاً من نقطة صفر مع جنود الاحتلال موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة، أجبرتهم على الانسحاب وهم يجرّون أذيال الخيبة.

وذكرت مصادر محلية، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية شوفة جنوب طولكرم، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول إلى المصابين.

وفي نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بحجة أداء طقوسهم الدينية التلمودية.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع والزجاجات الحارقة، ما أدى لاشتعال النيران بأحد الجيبات وبجرافة عسكرية.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن 190 إصابة تم التعامل معها في انابلس بينها ثلاث إصابات بالرصاص الحي، وواحدة بشظايا الرصاص، وإصابتان بقنابل الغاز مباشرة في الرأس، وإصابة نتيجة السقوط، واثنتان برضوض، إضافة إلى 180 حالة اختناق، وقد نقلت ست إصابات إلى المستشفى للعلاج.