مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بسادس أيام عيد "العرش"

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في سادس أيام عيد "العُرش" اليهودي، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال أعاقت منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول.

وأضافت المصادر، أن عشرات المستوطنين أقدموا منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين، فيما أجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين.