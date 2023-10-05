إصابة 5 جنود إسرائيليين بينهم 3 بحالة حرجة في طولكرم

أصيب 5 جنود إسرائيليين من وحدات المستعربين، فجر اليوم الخميس، في تفجير عبوة ناسفة بمخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن حالة أحد الجنود حرجة للغاية، وآخرين بحالة حرجة.
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05 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:28
أصيب 5 جنود إسرائيليين من وحدات المستعربين، فجر اليوم الخميس، في تفجير عبوة ناسفة بمخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن حالة أحد الجنود حرجة للغاية، وآخرين بحالة حرجة.
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