إصابة 5 جنود إسرائيليين بينهم 3 بحالة حرجة في طولكرم

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أصيب 5 جنود إسرائيليين من وحدات المستعربين، فجر اليوم الخميس، في تفجير عبوة ناسفة بمخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن حالة أحد الجنود حرجة للغاية، وآخرين بحالة حرجة.