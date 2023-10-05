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الصحة تنفذ ورشة حول "تدريبات إدارة الإصابات الجماعية MCM" بالمستشفيات

05 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:12

الصحة تنفذ ورشة حول "تدريبات إدارة الإصابات الجماعية MCM" بالمستشفيات
الصحة تنفذ ورشة حول

غزة- وكالة الرأي:

نفذت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات ورشة عمل حول "تدريبات إدارة الإصابات الجماعية MCM"، شارك فيها نحو 20 مشاركاً من مدربين دورة ادارة الاصابات الجماعية من (أطباء، تمريض، اداريين) الذين قاموا بتنفيذ تدريب الجزء الثاني من التدريبات الخاصة بإدارة الإصابات الجماعية ((MCM).

جاء لك، برعاية وحضور منظمة الصحة العالمية ممثلة بمسؤول ملف الاصابات والطوارئ في الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية د.ثانوس والخبير في طب الطوارئ.

 وتأتي هذه الورشة في إطار استكمال تدريب الطواقم في أقسام الطوارئ والوصول الى وحدة الفهم في ادارة حالات الإصابات الجماعية.

وأوضح د. محمد العطار مدير طب الطوارئ أنه سيتم خلال الورشة اجراء عدة تحضيرات وتجهيزات المرحلة الثالثة من دورات إدارة الإصابات الجماعية ومناقشة ما تم إنجازه من تدريبات بالإضافة الى التحديات التي واجهت العاملين في أقسام الطوارئ والمدربين أثناء المشاركة في دورات إدارة الإصابات الجماعية والتطبيق على أرض الواقع، وتحديث المعايير المتبعة واحتياجات المدربين.

وأكد د.العطار على أن هذه الورشة تأتي ضمن برامج الخطة التشغيلية لدائرة طب الطوارئ لعام2023 ، لافتا الى أنه سيتم توفير وتجهيز كافة الاحتياجات الخاصة بتدريب 1000 متدرب من فئات مختلفة خلال الأسبوع المقبل.

ووجه د.العطار شكره لمنظمة الصحة العالمية على جهودها في دعم الخدمات الصحية والعمل على تحسينها على مدار سنوات طويلة، ودعم اقسام الطوارئ في المستشفيات.

 ووجه د. ثانوس شكره للحضور وتلبية الدعوة والمناقشة البناءة، مشيرا الى أنه تم التحضير للمرحلة الثالثة والمزمع عقدها في منتصف أكتوبر الجاري.

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