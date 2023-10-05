حماس تدعو لجمعة حاشدة في المسجد الأقصى لحمايته

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني، في كل مدن وقرى الوطن، للنفير والحشد والرباط داخل المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة القادم.

وشددت حماس، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الحشد سيكون دفاعاً عن المسجد الأقصى، وللتأكيد على إسلاميته، في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، العابثين بقدسيته، والساعين لتقسيمه وهدمه لبناء هيكلهم المزعوم.

وقالت حماس، إنّ العربدة التي سادت فترة الأعياد اليهودية، ومحاولات الاحتلال الصهيوني للسيطرة على المسجد الأقصى لن تنجح، وسيبقى شعبنا ومقاومته سياجًا حاميًا لقدسنا وأقصانا مهما كان الثمن.

وأمس الأربعاء، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إلى شدِّ الرّحال إلى المسجدِ الأقصى، وأداء صلاة الجمعة القادمة فيه بحشودٍ مهيبةٍ، في ظل ما يتعرضُ له من أخطار ومخططات تهويدية.

وفي ذات السياق أيضاً، دعا نائب مدير دائرة الأوقاف بالقدس ناجح بكيرات، أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق تواجدهم بالضفة والقدس والداخل المحتل، إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة القادم، وتأدية الصلاة فيه.

وحثّ بكيرات، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الحشد والرباط في الأقصى منذ فجر يوم الجمعة، والبقاء فيه وأداء الصلوات وخاصة صلاة الجمعة؛ لحماية المسجد من قطعان المستوطنين وعصابات الهيكل، التي تستبيح المسجد.

وشدد على ضرورة مساندة أهل القدس والبلدة القديمة التي تواجه عدوانا غير مسبوق من خلال إغلاقها بشكل شبه كامل، وإغراقها بآلاف المستوطنين، تحت ذريعة الاحتفال بعيد العرش اليهودي.

واقتحم 832 مستوطنًا المسجد الأقصى، منذ صباح اليوم الخميس، على شكل مجموعات متتالية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، في اليوم السادس من أيام عيد العرش التهويدي.