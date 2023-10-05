مقاوم يطلق النار صوب سيارة للمستوطنين في حوارة

نابلس - وكالة الرأي:

أطلق مقاوم فلسطيني مساء اليوم الخميس، النار صوب سيارة للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس.

وأسفرت عملية إطلاق النار التي وقعت قرب دوار عينابوس على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة، عن إصابة مستوطنة بالهلع.

وهرعت طواقم الإسعاف إلى مكان عملية إطلاق النار، فيما شرعت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط وبحث عن المنفذين.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، عقب عملية إطلاق النار التي استهدفت سيارة للمستوطنين قرب حوارة.

وتتصاعد عمليات المقاومة بشكل لافت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، رداً على انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين ضد شعبنا والأقصى والمقدسات الإسلامية.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام مجاهديها القساميين حذيفة فارس وعبد الرحمن عطا، منفذي عملية طولكرم، الذين ارتقيا خلال اشتباك مع جنود الاحتلال عقب هجوم على عدد من مركبات المستوطنين.

وأكّدت أن هذه العملية تأتي استكمالاً لما بدأه مجاهدو القسام في مخيم طولكرم، والذين أوقعوا قوةً صهيونيةً خاصة في كمينٍ محكم برفقة إخوانهم المجاهدين من الفصائل الأخرى فجر اليوم، إذ اعترف العدوّ بإصابة خمسةٍ من جنود نخبته بينهم ثلاثةٌ في حالة الخطر.

وأوضحت أن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات الرد على عدوان الاحتلال المتواصل بحق أقصانا وحرائرنا وأسرانا والتي كان آخرها عمليات القسام في الخليل وحوارة والأغوار وتقوع خلال الشهور الماضية وخلفت 3 قتلى صهاينة و 5 إصابات بعضها بحال الخطر.

وشددت على أن استمرار تغوّل العدوّ وتماديه ضد مقدساتنا وأسرانا وحرائرنا سيسعر ناراً تبدد أمنه، وتزلزل أركانه.

وكان خمسة جنودٍ إسرائيليين ثلاثة منهم بحالةِ الخطر قد أصيبوا خلال الاشتباكات التي خاضتها كتائب القسام في طولكرم فجر اليوم الخميس.