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أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم

06 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:40

اسعار العملات
اسعار العملات

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل اليوم الجمعة، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3:87 شيكل

‏سعر صرف الدينار: 5:43 شيكل

‏سعر صرف اليورو: 4:07 شيكل

‏سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل

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