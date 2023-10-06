أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل اليوم الجمعة، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3:87 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:43 شيكل
سعر صرف اليورو: 4:07 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل
عاجل |
06 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:40
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل اليوم الجمعة، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3:87 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:43 شيكل
سعر صرف اليورو: 4:07 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل
10:41الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة
08:54"الطقس" أجواء خريفية وانخفاض على درجات الحرارة
10:37تعليم الشمال يشارك بلقاء تربوي حول أثر استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية
10:31السعودية تندد باقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى
10:22بعثة ألعاب القوى لذوي الارادة تصل مصر للمشاركة في دورة الألعاب الاسيوية بالصين