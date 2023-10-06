أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل اليوم الجمعة، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3:87 شيكل

‏سعر صرف الدينار: 5:43 شيكل

‏سعر صرف اليورو: 4:07 شيكل

‏سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل