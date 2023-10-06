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"المرور" بغزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين

06 تشرين أول / أكتوبر 2023 09:44

"المرور" بغزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين

غزة-وكالة الرأي 

أصدرت إدارة شرطة المرور، بغزة اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن إغلاق عدة طرق، بسبب فعالية وطنية وجماهيرية المقرر البدء فيها بعد صلاة العصر مباشرة.

وقالت في التنويه، إن الفعالية اليوم الساعة الواحدة ظهرا  ستبدأ بالحشود في ساحة الكتيبة، حيث سيتم إغلاق عدة طرق لضمان عدم وجود أي ازدحامات وحوادث مرورية.

وسيكون الإغلاق كالتالي :

من الغرب من مفترق أنصار حتى عمارة الأستاذ "مفترق عاهد الشوا".

 من الشرق: من محطة فارس حتى مفترق الأزهر.

ومن الجنوب، من مفترق عاهد الشوا حتى محطة فارس مع إبقاء الشارع الخلفي للجامعة الإسلامية مفتوحاً،

ومن الشمال: من مفترق الأزهر وحتى أنصار، مع اغلاق الشوارع الفرعية من الخلف "الشارع الخلفي الممتد من الجوازات حتى مؤسسة ابداع".


وتأمل شرطة المرور من المواطنين والسائقين الكرام الالتزام بتعليمات شرطة المرور والنجدة واستخدام طرقًا بديلة حفاظا على انسيابية حركة السير ونجاح الفعالية الجماهيرية الوطنية.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تحتفل اليوم بذكرى انطلاقتها الـ 36 في ساحة الكتيبة بمدينة غزة والتي سيبدأ جدولها الرسمي بعد صلاة العصر مباشرة.

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