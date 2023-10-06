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قاسم: المقاومه مستمرة حتى طرد الاحتلال ومستوطنيه

06 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:10

قاسم: المقاومه مستمرة حتى طرد الاحتلال ومستوطنيه
قاسم: المقاومه مستمرة حتى طرد الاحتلال ومستوطنيه

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن قتل المستوطنين للشهيد لبيب محمد ضميدي في بلدة حوارة هو تطبيق لدعوات الوزير الصهيوني المتطرف "سموترتش"، الذي دعا لمحو حوارة عن الوجود.

وبين قاسم في تصريح صحفي نشره على قناته الشخصية على تليجرام أن تصاعد الهجمات ضد شعبنا في الضفة الغربية من المستوطنين، يأتي بتشجيع ودعم من حكومة الاحتلال لسلوكهم النازي الإرهابي.

وشدد على أن هذا الإرهاب المتصاعد من حكومة المستوطنين لن يُرهب شعبنا الذي سيواصل مقاومته لطرد الاحتلال ومستوطنيه.

وأشار قاسم إلى أن تصاعد السلوك النازي العنصري لحكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها يتزامن مع تصاعد الحديث عن التطبيع مع الكيان الصهيونى، واستقبال وزرائه في عواصم المنطقة والاجتماع مع قيادته.

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