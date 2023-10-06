السعودية تندد باقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديد وإدانة المملكة للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد مسؤولي الاحتلال باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، وسط تعزيزات مكثفة لقوات الاحتلال.

وعبرت "الخارجية السعودية" في بيان صدر عنها، مساء أمس الخميس، عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات تقوّض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعديا صارخا واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت "الخارجية السعودية" قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.