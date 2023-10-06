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اعتقالات وإصابات في مواجهات متفرقة بمدن الضفة

06 تشرين أول / أكتوبر 2023 05:09

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 مواطنا من بلدة حوارة جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا عقب احتجازهم لساعات، عرف منهم: زيد عودة، ومؤمن عودة، ومأمون نائل عودة.

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، واعتقل شاب، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما اعتقلت الشاب كرم نصري أبو جيش.

وأصيب صحفي بالرصاص المعدني، ومواطنون بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة صحفي بالرصاص المعدني، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

 وأطلق مستوطنون، النار على مركبات المواطنين في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، إن عددَا من المستوطنين داهموا أرضا زراعية شرق البلدة، وأطلقوا النار صوب مركبات المواطنين التي كانت متجهة لقرية المغير المجاورة، لحضور حفل زفاف، ما أدى لتضرر إحداها، فيما اضطر المواطنون لسلوك طرق التفافية طويلة.
 

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