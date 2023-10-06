أمن السلطة يقمع حفل انطلاقة "الجهاد" في طولكرم

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

قمعت أجهزة السلطة بعد عصر اليوم الجمعة حفل انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الذي أٌقيم في مخيم نورشمس شرق مدينة طولكرم، وأطلقت الرصاص الحي نحو المشاركين فيه والقنابل المسيلة للدموع.

وأكدت مصادر محلية أن أجهزة السلطة نشرت منذ ساعات ظهر اليوم الدوريات العسكرية المصفحة في محيط المخيم واعترضت مركبات المواطنين، كما حاولت اقتحام مكان المهرجان في المخيم وأطلقت نحوه الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، فيما تصدى لهم المقاومون وردوا بإطلاق النار التحذيري في الهواء.

كما اعترضت دوريات السلطة حافلة تقلّ ذوي شهداء جنين ونابلس القادمة للمخيم للمشاركة في الفعالية.

ويسود التوتر مكان الاحتفال، مع إعادة أجهزة السلطة اقتحامها للمهرجان، خاصة مع مشاركة آلاف المواطنين بينهم النساء والأطفال بالاحتفال.

من جهتها، قالت والدة الشهيد صهيب الغول أن أجهزة أمن السلطة أطلقت النار على الحافلة التي نتواجد فيها كأمهات شهداء، على مدخل مخيم نور شمس في طولكرم.

يذكر أن أجهزة السلطة تلاحق منذ سنوات المقاومين من مختلف الفصائل، وتمنع أية فعالية تمجد المقاومة في مناطق الضفة الغربية وتقمعها.

وحفل الانطلاقة في طولكرم هو الحفل المركزي لانطلاق حركة الجهاد الإسلامي 36 في الضفة الغربية، والذي يقام بالتزامن مع احتفالات أخرى في غزة ومخيم اليرموك في سوريا ولبنان.

صفا.