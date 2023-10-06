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بدران: الاعتداء على انطلاقة الجهاد يستوجب موقفاً وطنياً جامعاً

06 تشرين أول / أكتوبر 2023 07:24

وكالات- وكالة الرأي:


قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران: "إن اعتداءات أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة على المقاومين وطلبة الجامعات والشخصيات والفعاليات الوطنية تشهد تصاعدا، وكان آخرها الاعتداء اليوم على حفل انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم".

وأضاف بدران اليوم الجمعة: "إن تصاعد هذه الاعتداءات يستوجب موقفا وطنيا جامعاً لوقف هذه السياسة العدوانية لأجهزة السلطة تجاه الكل الوطني، وأن نوظف الطاقات ونتفرغ جميعا لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يمارسون جرائمهم واعتداءاتهم بحق شعبنا ومقدساتنا".

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