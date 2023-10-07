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المقاومة تقصف مدن ومواقع الاحتلال برشقات صاروخية مكثفة

07 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:08

غزة - وكالة الرأي

أُطلقت المقاومة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، رشقات صاروخية مكثفة صوب مستوطنات ومواقع ومدن الاحتلال الإسرائيلي.  ردا على جرائم الاحتلال  بعد أيام من استباحة الاحتلال وقطعان مستوطنيه لباحات الأقصى المبارك.

ودوت صفارات الإنذار في كافة مستوطنات غلاف غزة، ومحيطها، حيث سمع دوي الصواريخ وهي تنطلق من عدة مناطق بالقطاع.

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية أن "قصف صاروخي كثيف على "إسرائيل" وتفعيل صفارات الإنذار في جميع أنحاء الكيان".

وقال المتحدث العسكري (الإسرائيلي) إنه تم تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار إثر قصف استهدف عددا كبيرا من مستوطنات جنوب تل أبيب إلى شمالي حدود غزة، ومستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وعراد في النقب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ صفارات الإنذار تواصل الانطلاق في أكثر من 160 منطقة، مع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف والمناطق داخل الكيان..

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وقال الضيف في كلمة له هذا الصباح: "نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت ٥ آلاف صاروخ وقذيفة".

واقتحم العشرات من المقاومين، مستوطنات ومواقع لجيش الاحتلال في مستوطنات "غلاف غزة"، عقب اقتحامهم الحدود واجتيازهم السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.

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