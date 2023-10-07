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العاروري يدعو الضفة للمشاركة بـ”طوفان الأقصى”

07 تشرين أول / أكتوبر 2023 09:22

العاروري يدعو الضفة للمشاركة بـ”طوفان الأقصى”
العاروري يدعو الضفة للمشاركة بـ”طوفان الأقصى”

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، المقاومين في الضفة الغربية إلى خوض معركة "طوفان الأقصى" والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقال العاروري إن معركة طوفان الأقصى هي معركة تدبير العدو الصهيوني، والرد على جرائم الاحتلال، مشيراً إلى أن مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى.

وتابع قائلاً: "علينا أن نخوض جميعًا هذه المعركة وأخص المقاومين بالضفة"، مشدداً على أن الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة وتستطيع أن تفتح اشتباكًا مع كل مستوطنات الضفة.

وأهاب بأبناء شعبنا بأن يشاركوا في معركة طوفان الأقصى، مطالباً الأمة العربية والإسلامية أن تشارك في هذه المعركة.

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