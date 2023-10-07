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العاروري: سنحرر جميع الأسرى من سجون الاحتلال

07 تشرين أول / أكتوبر 2023 05:57

وكالات-الرأي:

قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء السبت، إن المقاومة لديها عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط، وأنها ستحرر جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

وأشار العاروري في مقابلة مع قناة الجزيرة، إلى أن حركته كان لديها معلومات بأن جيش الاحتلال يستعد لشن عدوان على غزة، مؤكدًا أن لديها الإمكانيات لمواجهة التصعيد في حال أراد الاحتلال ذلك.

وأضاف: نحن مستعدون للتصعيد إلى أبعد الدرجات، وكل الاحتمالات متوقعة بما في ذلك أي غزو بري للقطاع.

وتابع: لا خيار لنا سوى الاستمرار في هذه المعركة، مشيرًا لوجود اتصالات كثيفة من أطراف مختلفة بشأن هذه التطورات، ولكن المعركة لا زالت في بدايتها.

وأكد أن الخطة نفذت كما رسم لها ومن ضمنها السيطرة على المستوطنات.
 

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