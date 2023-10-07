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إصابات وإحراق منازل بهجمات للمستوطنين بالضفة

07 تشرين أول / أكتوبر 2023 09:17

إصابات وإحراق منازل بهجمات للمستوطنين بالضفة
إصابات وإحراق منازل بهجمات للمستوطنين بالضفة

رام الله - وكالة الرأي:

أصيب عدد من المواطنين السبت بهجمات شنها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال في بلدات نابلس وسلفيت شمال الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطني مستوطنة “ايش كوديش” هاجموا بلدة قصرة جنوب شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال، ودارت مواجهات بينهم وبين الأهالي، أصيب خلالها شابان أحدهما بالرصاص الحي والآخر بالرصاص المطاطي.

وهاجم المستوطنون عددا من المنازل ومزارع الدواجن على الطريق بين بلدتي قصرة وجالود، وأضرموا النيران بأحد المنازل.

كما هاجم مستوطنون من مستوطنة تفوح بلدة ياسوف شرق سلفيت، واعتدوا على عدد من المنازل عند مدخل البلدة، وأضرموا النيران بمنزلين.

وأصيب 20 مواطنا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، بينهم خمسة بالرصاص الحي وواحد طعنا بسكين باليد من أحد المستوطنين.

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