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ناشطون يشيدون بتعامل المقاومة الإنساني مع إسرائيلية وأطفالها

07 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:26

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غزة - وكالة الرأي:

تفاعل ناشطون على منصات التواصل، مع مشاهد من أسر المقاومة الفلسطينية لإسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى اليوم السبت، مشيدين بما سمّوه التعامل الإنساني لرجال المقاومة مع إسرائيلية وأطفالها، داعين إلى عدم الانتقام من الأسرى، وضرورة معاملتهم وفق التعاليم الإسلامية في مثل هذه الظروف.

ويظهر المقطع الذي لقي تفاعلا واسعا، إسرائيلية تحمل طفليها بين يديها وعلى وجهها الرعب، في وقت يطمئنها رجال المقاومة بأنهم لن يفعلوا لها شيئا، مطالبين بسترها.

وقال الأكاديمي نايف بن نهار، في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس: "القرآن يأمرنا بالمواجهة عند الاعتداء (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). أما بعد الانتصار فيأمرنا بالإحسان لا بالتشفّي والانتقام (ويطعمون الطعام على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا). من أعظم ما يفعله مجاهدو غزة الآن أنهم يجعلون العالم كله يرى منهج القرآن رأي العين”.

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