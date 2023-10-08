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القسام: تواصل الاشتباكات مع الاحتلال في عدة محاور شرق غزة

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 01:00

غزة- الرأي:

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، عن استمرار عملياتها المقاومة على حدود قطاع غزة الشرقية.

وأكد المتحدث باسم الكتائب أبوعبيدة في مداخلة تلفزيونية صباح اليوم الأحد، أن الاشتباكات بين مجموعة من عناصرها، وقوات الاحتلال، مازالت مستمرة في عدة محاور منها: موقع "صوفا" وكيبوتس "حوليت" ضمن معركة طوفان الأقصى.

وكشف أبوعبيدة أن أعداد الأسرى "الإسرائيليين" أضعاف مضاعفة عما يعتقده رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو.

وشدد أن أسرى الاحتلال موجودين بكل المحاور في قطاع غزة، وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة، محذراً الاحتلال أن يخطأ بالتقدير.

وقال أبوعبيدة:" الاحتلال يواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا، وأعداد أسراكم بأكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة وهم متواجدون في كل المحاور، وعليك الانتظار لعد جنودك جيداً".

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