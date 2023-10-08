استمرار العدوان على غزة لليوم الثاني والمقاومة ترد

غزة- الرأي:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وشنّ غارتها الواسعة على أهداف مختلفة في محافظات القطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، فيما تواصل المقاومة قصف مستوطنات الاحتلال بالقذائق والصواربخ.

فيما يلي أبرز التحديثات المتعلقة بعمل أجهزة وزارة الداخلية، والغارات الإسرائيلية التي تمت خلال الساعات الماضية في محافظات غزة، ورد المقاومة في اليوم الثاني للعدوان (8 أكتوبر 2023):

12.20: استهداف طائرات الاحتلال منزلاً سكنياً في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

12.55: طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة بمحيط مسجد فلسطين وسط مدينة غزة

1.05: استهداف مكتب قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار بمحيط ملعب فلسطين

1.11: "تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومــين وقوات الاحتلال في سديروت".

1.26: : طائرات الاحتلال تقصف من جديد غرب مدينة غزة

1.57: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة "كرم شلوم" بغلاف غزة

2.00: غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية في حي التفاح شرقي مدينة غزة

2.01: طائرات الاحتلال تستهدف البنك الوطني الإسلامي في حي النصر غرب مدينة غزة

2.02: طائرات الاحتلال تقصف هدفاً في عزبة بيت حانون شمال القطاع

2.03: زوارق الاحتلال تستهدف ساحل السودانية بعدد من القذائف.

2.13: غارة على ملعب فلسطين ومبنى لوزارة الداخلية بقربه.

2.15: | صافرات الإنذار تدوي في سديروت ونير عام.