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استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دير شرف بنابلس

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 05:36

استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دير شرف بنابلس
استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دير شرف بنابلس

نابلس - الرأي:

أعلن مصدر طبي في مستشفى رفيديا، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس.

وأوضح المصدر الطبي أن الشهيد هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عاماً) وهو من بلدة دورا في الخليل.

وبارتقاء الشاب العواودة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود باسم اخميس (18 عاماً)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، ويوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) من مدينة الخليل، والطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاماً) من قلقيلية، وعمرو يوسف إبراهيم عابد من البيرة، وكرم ناصر العايدي (22 عاماً) من مخيم عين السلطان في اريحا، ومحمد عوض جربوعة (24 عاماً) من بلدة بيتونيا.

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