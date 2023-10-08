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600 قتيل إسرائيلي و2048 جريح منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:03

صور لجنود قتلى أفصح عنها جيش الاحتلال
صور لجنود قتلى أفصح عنها جيش الاحتلال

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الصهيونية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" إلى 600 وإصابة نحو 2048 آخرين.

وقالت الوزارة، إن "من بين المصابين 20 بحالة حرجة جدا، و330 بحالة خطيرة، 315 بحالة متوسطة، 715 بحالة طفيفة، بالإضافة إلى 20 حالة هلع و181 إصابة تخضع لمراجعة طبية".

وكانت القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف، أعلن صباح أمس السبت، بدء معركة "طوفان الأقصى"، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وعمليات تسلل واقتحام مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية، حيث تم اختطاف وأسر عشرات الإسرائيليين ونقلهم إلى قطاع غزة.

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