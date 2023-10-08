رئاسة التشريعي تدين قصف الاحتلال للمباني السكنية ومنازل النواب

غزة- وكالة الرأي

أدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، قصف الاحتلال الإسرائيلي للمباني السكنية ومن بينها منازل قادة ونواب في المجلس التشريعي.

وأكد د.أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في تصريح له اليوم الأحد، أن ذلك يعكس فاشية الاحتلال وعقليته الإجرامية وحجم انتهاكاته الجسيمة لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وقال إن الاستهداف المتعمد للسكان الآمنين في منازلهم وما نجم عنه من قتل للأطفال والنساء جريمة حرب يتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعياتها.

وطالب المنظمات الدولية كافة بالوقوف أمام مسئولياتها بالضغط لردع جرائم الاحتلال ومحاسبته وعزله في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف:" ثورة شعبنا مستمرة وإن جميع مكونات أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للانخراط في طوفان الأقصى حتى دحر الاحتلال وتطهير المقدسات".

