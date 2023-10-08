وكالة الرأي الفلسطينية رئاسة التشريعي تدين قصف الاحتلال للمباني السكنية ومنازل النواب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل: تدمير الأبراج والمنازل فوق رؤوس المدنيين جرائم حرب وكالة الرأي الفلسطينية اقتحامات المستوطنين للأقصى تتواصل والاحتلال يفرض إجراءات مشددة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعترف بمقتل 350 إسرائيليًا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية " توثيق" تستنكر العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دير شرف بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية استمرار العدوان على غزة لليوم الثاني والمقاومة ترد وكالة الرأي الفلسطينية القسام: تواصل الاشتباكات مع الاحتلال في عدة محاور شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية قطر تدعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته للقانون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية 6 شهداء في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

رئاسة التشريعي تدين قصف الاحتلال للمباني السكنية ومنازل النواب

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:37

رئاسة التشريعي تدين قصف الاحتلال للمباني السكنية ومنازل النواب
رئاسة التشريعي تدين قصف الاحتلال للمباني السكنية ومنازل النواب

غزة- وكالة الرأي

أدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، قصف الاحتلال الإسرائيلي للمباني السكنية ومن بينها منازل قادة ونواب في المجلس التشريعي.

وأكد د.أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في تصريح له اليوم الأحد، أن ذلك يعكس فاشية الاحتلال وعقليته الإجرامية وحجم انتهاكاته الجسيمة لكل القوانين والمواثيق الدولية.

 وقال إن الاستهداف المتعمد للسكان الآمنين في منازلهم وما نجم عنه من قتل للأطفال والنساء جريمة حرب يتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعياتها.

 وطالب المنظمات الدولية كافة بالوقوف أمام مسئولياتها بالضغط لردع جرائم الاحتلال ومحاسبته وعزله في مختلف المحافل الدولية.

 وأضاف:" ثورة شعبنا مستمرة وإن جميع مكونات أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للانخراط في طوفان الأقصى حتى دحر الاحتلال وتطهير المقدسات".
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟