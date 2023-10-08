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داخل أراضينا المحتلة

أبو عبيدة: قيادة القسام عززت قواتها في محاور القتال

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:42

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غزةوكالة الرأي:  

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن قيادة القسام تمكنت منذ ليلة أمس باستبدال بعض قوات القتال بقوات أخرى وإرسال قوات أخرى، فيما تقوم مدفعية الكتائب بالدعم الناري بقذائف الهاون والصواريخ، وكان آخرها إسناد المجاهدين بمغتصبة :اسديروت".

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "إن مجاهدي القسام وفي إطار معركة "طوفان الأقصى" المتواصلة يخوضون اشتباكات ضارية، ويواصلون القتال على محاور عدة، "مثخنين الجراح في صفوف العدو".

ودعا أبناء شعبنا في كل ساحات الوطن للانخراط في هذه المعركة، "التي سيخلدها التاريخ وستتغنى بها الأجيال بعون الله".

وكان القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، أعلن أمس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

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