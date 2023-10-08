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حماس تدعو الأمة العربية والإسلامية للمشاركة في معركة "طوفان الأقصى"

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 02:44

حماس تدعو الأمة العربية والإسلامية للمشاركة في معركة "طوفان الأقصى"
حماس تدعو الأمة العربية والإسلامية للمشاركة في معركة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمّتنا العربية والإسلامية، قادة وحكومات، شعوباً وأحزابا وحركات ومنظمات وهيئات، إلى التحرّك الفاعل تضامناً وإسناداً ومشاركةً لنضال شعبنا الفلسطيني، على الصعد والمستويات كافة، في هذه المرحلة الحاسمة من مفاصل صراعنا مع عدو الأمَّة المشترك.

وقالت الحركة في بيان لها، على لسان عضو المكتب السياسي عزت الرشق، وصل "وكالة الرأي" اليوم الأحد، إنه أمام صمود شعبنا الفلسطيني الأبيّ، وبطولات رجال المقاومة، وبسالة أبطال كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام في معركة "طوفان الأقصى"، الذين يدافعون عن القدس والأقصى، ويدافعون عن كرامة وشرف أمتنا العربية والإسلامية، وفي الوقت الذي يستمر فيه عدوان الاحتلال الغاشم وإرهابه ضد أهلنا والمدنيين الآمنين في غزّة العزّة، فهذه المعركة هي معركتنا جميعاً.

وشددت "حماس"، على أن شعبنا اليوم موحّد مع مقاومته الباسلة، يدافع عن حقوقه المشروعة، ويذود عن مقدسات الأمَّة العربية والإسلامية، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى.

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