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الاحتلال يفرض إجراءات عقابية بحق الأسرى

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 07:50

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

أفاد نادي الأسير بأن إدارة سجون الاحتلال أقدمت منذ يوم أمس على فرض "إجراءات عقابية" بحق المعتقلين، تمثلت في إغلاق الأقسام في السجون كافة، وسحب أجهزة التلفاز المتاحة للمعتقلين وعددها محدود، وزيادة أجهزة التشويش، وإيقاف زيارات عائلات المعتقلين، وإبلاغ  المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع. 

وأضاف نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأحد، أن الاحتلال قرر، كذلك، بموجب أمر عسكري، زيادة مدة تمديد توقيف المعتقلين من 96 ساعة إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال لجميع المعتقلين. 

وكانت قوات القمع قد اقتحمت أمس قسم المعتقلات في سجن "الدامون"، مستخدمة الغاز السام، وقطعت عنهنّ الكهرباء، وعزلت ممثلة المعتقلات مرح باكير، ونقلتها- وفقا للمعلومات المتوفرة- إلى معتقل "الجلمةط"، وفي ضوء ذلك قررت المعتقلات اتخاذ خطوات احتجاجية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام، ورفض ما يسمى بإجراء "العدد".

من الجدير ذكره، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ أكثر من 5250 معتقلا، بينهم 39 معتقلة، و170 طفلًا، وأكثر من 1300 معتقل إداري. 

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