الرئيس عباس يوجه بتسيير قوافل إغاثية إلى قطاع غزة

الضفة المحتلة-الرأي:

وجه الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال الرئيس عباس: "إن أهلنا في غزة يتعرضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل إغاثة غنسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم".



وأكد الرئيس عباس أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.



وحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية قطع الامدادات الاساسية عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية.



ودعا الرئيس عباس المجتمع الدولي للتدخل الفوري وإلزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل، قائلاً: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته أيضاً تجاه توفير الاغاثة الفورية لأبناء شعبنا الذي يعاني من ويلات الحصار والحروب الإسرائيلية".



