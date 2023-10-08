وكالة الرأي الفلسطينية في "غلاف غزة".. ظنوه فلسطينيا فطاردوه وقتلوه فتبين أنه مستوطن وكالة الرأي الفلسطينية هشام قاسم يدعو الأمة لإسناد شعبنا ومقاومته الباسلة وكالة الرأي الفلسطينية أسرى و700 قتيل إسرائيلي والقسام يواصل عمليات التسلل وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو شعبنا في الضفة إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: ارتقاء شهداء جراء قصف منزل في الشيخ عجلين وكالة الرأي الفلسطينية هنية يتلقى اتصالًا من الرئيس الإيراني وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس عباس يوجه بتسيير قوافل إغاثية إلى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرض إجراءات عقابية بحق الأسرى
أخبار » عربي ودولي

هنية يتلقى اتصالًا من الرئيس الإيراني

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:44

وكالات-الرأي:

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر اليوم اتصالًا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عبّر فيه عن تقديره لما يقوم به مجاهدو حماس ولكل المجاهدين في ساحات القتال، واصفًا ما تم بالانتصار.

وقال "ما صنعتموه عزة وفخار واقتدار والله ناصركم"، مؤكدًا نصرة ودعم إيران للمقاومة والشعب الفلسطيني.

وأضاف "أنتم أفرحتم الأمة الإسلامية بهذه المبادرة"، داعيًا الله بمزيد من الانتصارات.

من جانبه عبّر رئيس الحركة عن تقديره لهذا الاتصال وموقف الجمهورية الإسلامية نحو المقاومة.

وأشار إلى أنه ورغم قدرات الاحتلال وتحصيناته إلا أن المقاومة أفقدته توازنه، واستطاعت اقتحام مواقعه وقتل وأسر المئات.

وأوضح أن أساس هذه المعركة هو ما يقوم به العدو الصهيوني في القدس ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى، وفرض السيادة عليه وتقسيمه زمانًا ومكانًا.

واعتبر أن "طوفان الأقصى بدأت من غزة وتمتد إلى بقية الساحات، بل هي معركة الأمة والتي يجب أن تنخرط فيها"، وقال إن "المعركة لا تزال في بداياتها، وهي بدايات عظيمة، وسوف تنتهي بنصر مؤزر بإذن الله".
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟