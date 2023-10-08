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هشام قاسم يدعو الأمة لإسناد شعبنا ومقاومته الباسلة

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 09:14

وكالات-الرأي:

دعا عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج هشام قاسم أمتنا العربية والإسلامية إلى إسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وتقديم الدعم بكل الإمكانات، والانخراط في هذه المواجهة.


وقال قاسم اليوم الأحد: "إن الضربة التاريخية التي وجهها أبطال القسام وأشعلت كيان الإجرام، من خلال معركة طوفان الأقصى التي كسرت ظهر الاحتلال المنهزم، وقد زرعت الأمل في قلب كل مؤمن بحتمية النصر.


ولفت إلى انتفاض جماهير شعبنا في مخيماتنا الفلسطينية كافة في لبنان والأردن، ومعها الجماهير العربية التي انتفضت تهتف بصيحات العز والنصر، مشددا على أن طوفان الأقصى أحيا الأمل في الأمة الإسلامية والعربية وذكرها بأمجادها، وانتصر لشهداء شعبنا وأسراه ومقدسات أمتنا ومسرى نبينا.
 

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