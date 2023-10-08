وكالة الرأي الفلسطينية في "غلاف غزة".. ظنوه فلسطينيا فطاردوه وقتلوه فتبين أنه مستوطن وكالة الرأي الفلسطينية هشام قاسم يدعو الأمة لإسناد شعبنا ومقاومته الباسلة وكالة الرأي الفلسطينية أسرى و700 قتيل إسرائيلي والقسام يواصل عمليات التسلل وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو شعبنا في الضفة إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: ارتقاء شهداء جراء قصف منزل في الشيخ عجلين وكالة الرأي الفلسطينية هنية يتلقى اتصالًا من الرئيس الإيراني وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس عباس يوجه بتسيير قوافل إغاثية إلى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرض إجراءات عقابية بحق الأسرى
أخبار » الأخبار العبرية

في "غلاف غزة".. ظنوه فلسطينيا فطاردوه وقتلوه فتبين أنه مستوطن

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 09:23

في "غلاف غزة".. ظنوه فلسطينيا فطاردوه وقتلوه فتبين أنه مستوطن
في

تتوالى آثار عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تتوقف عند حصيلة الخسائر الكبرى التي ألحقتها بإسرائيل والتي شملت 600 قتيل وألفي جريح حتى عصر اليوم الأحد.

فالعملية المفاجئة أثارت ارتباكا داخل إسرائيل خصوصا لدى السلطة والأجهزة العسكرية والأمنية، وهو ما اتضح في عدة أحداث، كان آخرها قيام قوات الأمن الإسرائيلي صباح اليوم الأحد بمطاردة وقتل شخص تبيّن في النهاية أنه إسرائيلي.

ما القصة؟

حسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد اشتبهت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيليين في إحدى السيارات، وطاردتها معتقدةً أنها تنقل مقاومين فلسطينيين في منطقة عسقلان.

وبدا أن سائق السيارة يحاول الاتجاه شمالا نحو وسط إسرائيل، وزاد من سرعته متجاهلا محاولات قوات الأمن إيقافه.

وتقول صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن السيارة المشتبه فيها كانت تتجه من منطقة حدود غزة باتجاه وسط إسرائيل، وعلى مقربة من مدينة أشدود، انتهى الأمر بإطلاق الأمن الإسرائيلي النار على السائق وقتله.

لكن بعد مقتله تبيّن أنه لم يكن مقاوما فلسطينيا، وإنما إسرائيلي أصابه الهلع وأراد الذهاب بعيدا خصوصا بعدما رأى كثافة التجمعات الأمنية.

ارتباك كبير

وتقول مراسلة الجزيرة في عسقلان نجوان سمري إن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد سارعت فور الحادث إلى إعلان نجاح القوات الإسرائيلية في تصفية مقاوم فلسطيني كان يقود سيارته باتجاه مستوطنات إسرائيلية، قبل أن يتضح لاحقا أن الأمر ليس على هذا النحو.

وتضيف: أن هذا تكرر من قبل، فمساء أمس قامت قوة من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مسلح مشتبه فيه بمنطقة عسقلان، ثم تبيّن أنه جندي، ولم يتم الكشف عن مصيره وهل لقي مصرعه أم أنه أصيب فقط؟ مؤكدة أن هذه الحوادث تعكس الارتباك الكبير في صفوف الجيش وقوى الأمن الإسرائيليين في المناطق القريبة من قطاع غزة.

يذكر أن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ضد الاحتلال الإسرائيلي دخلت يومها الثاني، وارتفعت حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 600 قتيل إسرائيلي وألفي جريح، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟