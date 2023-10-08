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دعوات للنفير غداً في الضفة لإسناد المقاومة في "طوفان الأقصى"

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:40

دعوات للنفير غداً في الضفة لإسناد المقاومة في "طوفان الأقصى"
دعوات للنفير غداً في الضفة لإسناد المقاومة في

تتواصل الدعوات الفلسطينية للنفير والحشد الجماهيري غداً الاثنين، في كافة مناطق الضفة الغربية، لإسناد المقاومة وعملياتها النوعية في معركة طوفان الأقصى.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية للحشدوالمشاركة في فعالية الدعم والإسناد لأبطال المقاومة غداً الساعة الثانية عشر ظهراً، مشيرة إلى أن التجمع عند ميدان الشهداء بمدينة نابلس.

وفي وقت سابق، انطلقت دعوات فلسطينية للتصدي لاعتداءات المستوطنين وإحباط مخططات الهجوم  على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية الساعة التاسعة مساءً.

وشددت الدعوات على ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين، عقب دعوتهم للنزول إلى شوارع الضفة الغربية في تمام الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

ودعت حركة حماس جماهير شعبنا وأبناءها بالضفة الغربية إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين خلال معركة “طوفان الأقصى”، وللمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية في عموم مدن الضفة المحتلة.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري قد دعا المقاومين في الضفة الغربية إلى خوض معركة “طوفان الأقصى” والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأعلن صباح أمس السبت، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية “طوفان الأقصى”، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.

واعترف الاحتلال بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 700 قتيل وأكثر من 2050 جريحا منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”.

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