أبو عبيدة: أسرنا مجموعة جديدة من جنود العدو

غزة – وكالة الرأي :

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" عن تمكن مجموعة من مجاهدي القسام خلال اليوم الأحد من اقتياد مجموعة جديدة من أسرى العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة، كما كشف بأن مجاهدي القسام في مواقع القتال وثقوا حالات قتلٍ من قبل العدو لعددٍ من أسراه بعد تمكن المجاهدين من احتجازهم.

وأكد "أبو عبيدة" خلال كلمة له مساء اليوم الأحد على أن مجاهدي القسام تمكنوا خلال ساعات نهار الأحد من الوصول إلى منطقة "مفكاعيم" جنوب عسقلان المحتلة، وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف العدو.

ولفت إلى أن مجاهدي القسام ما زالوا يخوضون اشتباكات عنيفة وبطولية في كل من "زيكيم" و"يفتاح"، كما أشار إلى أن مجاهدي القسام لا زالوا متواجدين في محور آخر ويديرون القتال ويخوضون اشتباكات متواصلة في منطقة "مفلاسيم"، كما تستمر قوات من مجاهدينا بالتمركز والاشتباك مع قوات العدو في منطقة "صوفا".

وكشف "أبو عبيدة" بأن عددا من المجاهدين تمكنوا من الانسحاب بسلام من قاعدة "أوريم" التي تضم وحدة الاستخبارات 8200 بعد انتهاء مهمتهم فيها وإجهازهم على عدد كبير من قوات العدو.

وتوجه "أبو عبيدة" بالتحية لشعبنا العظيم الذي يصنع نصره، ويرقب حريته، ويُجرّع عدوه الألم والحسرة والانكسار بسواعد مجاهديه ومقاتليه الأبطال.

وتابع :"التحية والمجد للسواعد الرامية من رجال شعبنا وأمتنا الذين استلهموا من طوفان الأقصى بأساً وعنفواناً، واستجابوا لنداءنا فسددوا للعدو باكورة ضرباتهم".