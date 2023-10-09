13 شهيداً و68 عملية إطلاق نار بالضفة منذ بدء طوفان الأقصى

جنين - وكالة الرأي:

ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء معركة طوفان الأقصى إلى 13 شهيداً من عدة مناطق بعد استشهاد 6 شبان يوم الأحد في مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال.

وشهدت الضفة منذ بدء معركة طوفان الأقصى 290 عملاً مقاوماً، بينها 108 نقطة مواجهة و68 عملية إطلاق نار وفق ما رصده مركز المعلومات الفلسطيني معطى.

وحاول الشباب الثائر تنفيذ محاولة دهس محاولة طعن، بينما فجروا 6 عبوات ناسفة، و24 زجاجة حارقة ومفرقعات نارية، وإحراق وتحطيم 6 مواقع عسكرية، وإحراق وتحطيم مركبتين عسكرتين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 157 موقعاً.

واستهدفت عمليات إطلاق النار حاجز قلنديا شمال القدس، ومركبة عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية أوهاد طال قرب مستوطنة إفرات القرب من بيت لحم دون أن يصاب، وقوات الاحتلال في قرية زواتا غرب نابلس، ومستوطنات وحواجز ومواقع عسكرية للاحتلال في جنين ونابلس والخليل.

واستشهد مساء اليوم استشهاد الفتى عماد جارح عديلي 16 عاما برصاص الاحتلال أصابه في رقبته خلال مواجهات على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما استشهد ثلاثة شبان خلال اشتباكات ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال المتركزة على حاجز قلنديا شمال القدس.

والشهداء هم محمد زياد عبد الجليل حميد (٢٤ عاماً)، وأمجد ماهر عليان خضير (٣٦ عاماً)، وثائر سامي علي كسبة (١٧ عاماً).

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 67 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس، 33 منها بالرصاص الحي، و 5 إصابات بالرصاص المطاطي، و3 إصابات شظايا، و12 إصابة بالغاز، و 14 إصابة اعتداء بالضرب.

وشهدت مناطق العيساوية والطور وحاجز الزعيم الليلة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المعدني والضرب.

وفي الخليل، استشهد الشاب محمد جواد الزغير وصل بحالة حرجة جداً برصاص الاحتلال الحي في الصدر الى المستشفى الاهلي في الخليل.

مضافاً إليهم الشهيد عبد الحليم أبو سنينة الذي ارتقى قرب المدخل الشمالي لأريحا، في وقت سابق من مساء اليوم، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة منذ أمس السبت إلى 13 شهيدا.

ودعت حركة حماس جماهير شعبنا وأبناءها بالضفة الغربية إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين خلال معركة “طوفان الأقصى”، وللمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق اليوم الساعة السادسة مساء في عموم مدن الضفة المحتلة.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري قد دعا المقاومين في الضفة الغربية إلى خوض معركة “طوفان الأقصى” والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأعلن صباح السبت، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية “طوفان الأقصى”، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.