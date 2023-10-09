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القسام تقصف عسقلان بـ100 صاروخ رداً على استهداف البيوت الآمنة

09 تشرين أول / أكتوبر 2023 01:41

القسام تقصف عسقلان بـ100 صاروخ رداً على استهداف البيوت الآمنة
القسام تقصف عسقلان بـ100 صاروخ رداً على استهداف البيوت الآمنة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسئوليتها عن توجيه ضربةً صاروخيةً كبيرة، على مدينة عسقلان المحتلة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: رداً على استهداف البيوت الآمنة.. كتائب القسام توجّه ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة  بـ100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى.

كما أعلنت كتائب القسام قصف مطار “بن غوريون” الصهيوني برشقة صاروخية ردًا على الجرائم المتواصلة واستهداف البيوت المدنية.

وفي وقت سابق، أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تمكن مجاهدي الكتائب اليوم من اقتياد عدد كبير من أسرى من قوات العدو إلى قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة له، مساء الأحد: تمكن مجاهدونا من الوصول إلى منطقة مفكاعيم وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير من قوات العدو.

وأضاف: لا تزال قواتنا موجودة وتدير القتال في منطقة مفلاسيم، كما تمكن مقاتلونا من الانسحاب من قاعدة أورين بعد الانتهاء من مهمتها والإجهاز على عدد كبير من قوات العدو.

وأشار إلى تمكن المقاومين من توثيق قتل العدو لعدد من أسراه.

وتابع: يا أبناء شعبنا وأمتنا تتواصل بمعية الله وتأييده معركة طوفان الأقصى بكل عنفوان وتقدير وتوفيق لمجاهدينا في كل محاور القتال.

وأقرت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 700 قتيل صهيوني على الأقل، وجرح 2156 مستوطنا منهم حالات خطرة، في الهجوم غير المسبوق الذي نفذته كتائب القسام على المستوطنات الصهيونية المحاذية لقطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، عن مقتل قائد لواء ناحال خلال اشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية في كرم أبو سالم.

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