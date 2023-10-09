وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: شهداء وإصابات جراء الغارات المكثفة على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية معركة طوفان الأقصى قلبت موازين القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية القسام تقصف عسقلان بـ100 صاروخ رداً على استهداف البيوت الآمنة وكالة الرأي الفلسطينية 13 شهيداً و68 عملية إطلاق نار بالضفة منذ بدء طوفان الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي لشقة سكنية برفح وكالة الرأي الفلسطينية أبو عبيدة: أسرنا مجموعة جديدة من جنود العدو وكالة الرأي الفلسطينية استمرار العدوان على غزة لليوم الثالث والمقاومة تواصل الرد وكالة الرأي الفلسطينية النخالة: لدى الجهاد الإسلامي 30 أسيرًا إسرائيليًا وكالة الرأي الفلسطينية دعوات للنفير غداً في الضفة لإسناد المقاومة في "طوفان الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية سنودن: نتنياهو فشل في اختراق اتصالات حماس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الصحة برام الله: ارتفاع عدد الشهداء في مواجهات قلنديا إلى 4

09 تشرين أول / أكتوبر 2023 07:51

أرشيف
أرشيف

الضفة الغربية - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مواجهات قلنديا مساء أمس إلى 4 بعد استشهاد الفتى آدم الجولاني 16 عاماً متأثراً بإصابته بمجمع فلسطين الطبي.

كما استشهد شاب، فجر اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد النصارى شرق مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص الحي صوب شاب لم تعرف هويته حتى إعداد الخبر، بزعم محاولته اقتحام حي واد النصارى بجرافة، المحاذي لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل والمغلق من قبل الاحتلال منذ عام 2000.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟