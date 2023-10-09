الصحة برام الله: ارتفاع عدد الشهداء في مواجهات قلنديا إلى 4

الضفة الغربية - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مواجهات قلنديا مساء أمس إلى 4 بعد استشهاد الفتى آدم الجولاني 16 عاماً متأثراً بإصابته بمجمع فلسطين الطبي.

كما استشهد شاب، فجر اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد النصارى شرق مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص الحي صوب شاب لم تعرف هويته حتى إعداد الخبر، بزعم محاولته اقتحام حي واد النصارى بجرافة، المحاذي لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل والمغلق من قبل الاحتلال منذ عام 2000.