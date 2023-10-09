إصابات برصاص الاحتلال في الخليل والبيرة

أصيب 10 مواطنين، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل والبيرة.
وأصيب 6 مواطنين بالرصاص الحي في بيت أمر، بينهم إصابتان بحالة خطيرة.
بينما أصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي عند مدخل البيرة الشمالي، وتم نقلهم لمجمع فلسطين الطبي.
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09 تشرين أول / أكتوبر 2023 05:38
الضفة المحتلة- وكالة الرأي :
أصيب 10 مواطنين، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل والبيرة.
وأصيب 6 مواطنين بالرصاص الحي في بيت أمر، بينهم إصابتان بحالة خطيرة.
بينما أصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي عند مدخل البيرة الشمالي، وتم نقلهم لمجمع فلسطين الطبي.