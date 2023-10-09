عرين الأسود تدعو للاشتباك مع الاحتلال في الضفة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي :

دعت مجموعات عرين الأسود الكل الفلسطيني لرفع وتيرة المواجهة على قدر البسالة التي تتسطر في غزة هاشم.

وقالت في بيان لها: "يا أحرار فلسطين ، وجب عليكم جميعاً أن تنتقلوا من مرحلة الدفاع لمرحلة الهجوم في الضفة الغربية".

وأكدت العرين أنها ستخرج مساء الاثنين في تمام السابع بطوفان بشري هائل دعماً ومساندة لطوفان الأقصى ، مع التكبير والتهليل والزحف لمناطق التماس واشعال الاطارات المطاطية ، ورسالتنا الأولى.

ووجهت عرين الأسود نداء لكل المجموعات المسلحة في الضفة إلى

الانطلاق بنفس التوقيت كلٌ في منطقته بعملٍ عسكريٍ مسلح يستهدف كل التواجد الصهيوني، عاقدين العزم على زعزعة أمن الإحتلال وضربه في مقتل.

وأرسلت العرين نداء لجميع المواطنين الانخراط فوراً لتلبية نداء الاقصى وطوفان الاقصى، واحراق المناطق الزراعية الخاصة بالمستوطنات الصهيونية ، ومهاجمتهم في الأغوار، واشعال الإطارات في كل الطرق الالتفافية وقطع الطريق على المستوطنين وشل تحركاتهم.

وأضافت عرين الأسود "أهلنا وأحبتنا في القرى الفلسطينية ، عليكم بحمل السلاح فوراً وتجهيز الزجاجات الحارقة والسكاكين والعبوات المحلية ان استطعتم ولا تنتظروا هجوم المستوطنين على قراكم ، بل قوموا انتم على قلب رجل واحد وهاجموهم ، فإن رأوا منكم بأساً وشجاعة سينقلبون خاسئين".