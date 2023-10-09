وكالة الرأي الفلسطينية شهيد برصاص الاحتلال في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية معروف: الاحتلال يحاول وقف التغطية الإعلامية للعدوان وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقصف منطقة الضهيرة اللبنانية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تضرر حضانة مجمع الشفاء جراء القصف المستمر وكالة الرأي الفلسطينية إصابات برصاص الاحتلال في الخليل والبيرة وكالة الرأي الفلسطينية الرشق: جرائم إرهاب وأطنان من الصواريخ تنهال على الآمنين في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون المواطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يناشد لإدخال طواقم ومعدات للتعامل مع الأماكن المستهدفة وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تنفذ 480 مهمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية توثيق: الإحتلال يستهدف أطفالاً في مجزرة عائلة أبو دقة جنوب قطاع غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عرين الأسود تدعو للاشتباك مع الاحتلال في الضفة

09 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:14

OzbqA
OzbqA

الضفة المحتلة- وكالة الرأي :

دعت مجموعات عرين الأسود الكل الفلسطيني لرفع وتيرة المواجهة على قدر البسالة التي تتسطر في غزة هاشم.

وقالت في بيان لها: "يا أحرار فلسطين ، وجب عليكم جميعاً أن تنتقلوا من مرحلة الدفاع لمرحلة الهجوم في الضفة الغربية".

وأكدت العرين أنها ستخرج مساء الاثنين في تمام السابع بطوفان بشري هائل دعماً ومساندة لطوفان الأقصى ، مع التكبير والتهليل والزحف لمناطق التماس واشعال الاطارات المطاطية ، ورسالتنا الأولى.

ووجهت عرين الأسود نداء لكل المجموعات المسلحة في الضفة إلى 

الانطلاق بنفس التوقيت كلٌ في منطقته بعملٍ عسكريٍ مسلح يستهدف كل التواجد الصهيوني، عاقدين العزم على زعزعة أمن الإحتلال وضربه في مقتل.

وأرسلت العرين نداء لجميع المواطنين الانخراط فوراً لتلبية نداء الاقصى وطوفان الاقصى، واحراق المناطق الزراعية الخاصة بالمستوطنات الصهيونية ، ومهاجمتهم في الأغوار، واشعال الإطارات في كل الطرق الالتفافية وقطع الطريق على المستوطنين وشل تحركاتهم. 

وأضافت عرين الأسود "أهلنا وأحبتنا في القرى الفلسطينية ، عليكم بحمل السلاح فوراً وتجهيز الزجاجات الحارقة والسكاكين والعبوات المحلية ان استطعتم ولا تنتظروا هجوم المستوطنين على قراكم ، بل قوموا انتم على قلب رجل واحد وهاجموهم ، فإن رأوا منكم بأساً وشجاعة سينقلبون خاسئين".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟