أبو عبيدة: سنعدم رهينة مقابل كل قصف بدون سابق إنذار

غزة- وكالة الرأي:

هدد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، بإعدام رهينة واحدة مقابل كل قصف يطال منازل المدنيين الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار.

وقال أبو عبيدة في تصريح مسجل، في الساعات الماضية تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة في كل قطاع غزة من إجرام صهيوني فاشي هجمي بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها. وفق تعبيره.

وأضاف: من هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة.

وتابع: الكرة في ملعب العدو من الآن وقد أعذر من أنذر.