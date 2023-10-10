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غالانت يُقرر اعتبار أسرى غزة "مقاتلين غير شرعيين"

10 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:05

يؤاف غالانت
يؤاف غالانت

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

ذكرت مؤسسة الضمير، الثلاثاء، أن وزير جيش الاحتلال "يؤاف غالانت"، وقع في الثامن من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قرارًا يعتبر المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة "مقاتلين غير شرعيين".

وأوضحت المؤسسة، أن غالانت اتخذ هذا القرار بناءً على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002، حيث نص الأمر 3 (أ -ب) على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى سديت يمان وهو معسكر للجيش بالقرب من بئر السبع، ويسرى هذا الأمر لمدة 10 أسابيع من تاريخه.

ويأتي هذا الأمر خلافاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب.
 

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