رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس ينعي شهداء الأسرة الصحفية في غزة

نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس المكتب الإعلامي المركزي عزت الرشق إلى شعبنا الفلسطيني عامة والأسرة الإعلامية البطلة في قطاع غزة خاصة الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح، وهشام نواجحة الذين ارتقوا جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال الفاشي المجرم أثناء أداء عملهم الصحفي.

وقال الرشق اليوم الثلاثاء: "إن اغتيال الصحفيين الفلسطينيين يعد محاولة يائسة لمحاربة الكلمة والصورة ومنع نقلها للعالم للتغطية على جرائمهم البشعة ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة".

وأشاد الرشق بالأداء البطولي والمشهود لكل الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية التي تمارس دورها المهني والوطني وتفضح جرائم الاحتلال الصهيوني المجرم.

ودعا لملاحقة قادة العدو ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الصحفيين وشعبنا الأعزل الذي سيواصل نضاله المشروع لإنجاز حقه في تقرير المصير.

