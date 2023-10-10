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استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

10 تشرين أول / أكتوبر 2023 02:59

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الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله استشهاد الشاب أحمد شرف خلف عوض (20 عاماً) متأثراً بجروحه التي أصيب بها في مواجهات شهدتها بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت على مشيعي الشهيد منتصر عبد الحميد زعاقيق (31 عاماً) الذي ارتقى إثر إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي بالرأس، خلال مواجهات شهدتها البلدة في وقت سابق.

وحاولت قوات الاحتلال منع آلاف المواطنين من الوصول إلى المقبرة للمشاركة في التشييع، وسط اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي إحداها بالرأس وُصفت بالخطيرة، وإصابة العشرات بالاختناق، بينهم صحفيون.

ولاحقاً أُعلن عن استشهاد الشاب عوض متأثراً بجروحه الحرجة.
 

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