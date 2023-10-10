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ارتقيا خلال معركة "طوفان الأقصى"

"حماس" تنعى القائدين زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة

10 تشرين أول / أكتوبر 2023 04:51

القائدان أبو معمر وأبو شمالة
القائدان أبو معمر وأبو شمالة

غزةوكالة الرأي:  

نعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" لجماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية عضوي المكتب السياسي للحركة القائدين: زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة اللذين استشهدا خلال معركة "طوفان الأقصى".

وقالت الحركة في بيان لها: "إن ارتقاء قادتنا ومجاهدينا في درب الجهاد والعزة لن يزيدنا سوى قوة وعزمًا للمضي في طريق ذات الشوكة وسيعلم العدو الغاصب أن إرادتنا وثباتنا أقوى من كل كيدهم وحقدها".

وأكدت مضيها في معركة طوفان الأقصى حتى نكسر شوكة الاحتلال وغطرسته ونذيقه ويلًا فوق ويل، مشددةً على أن جرائم المحتل ستقابل بالرد المتين والعميق ولن تتوقف عزمات أسودها حتى نحرر فلسطين والأسرى والمسرى.

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