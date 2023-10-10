"كهرباء غزة" تحذّر من تداعيات خطيرة جرّاء تدمير شبكاتها

غزة – وكالة الرأي:

حذرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة وغير المسبوقة لأزمة الكهرباء الحالية وانقطاعها لساعات طويلة فاقت 24 ساعة متواصلة مقابل 3- 4 ساعات وصل فقط.

وقالت الشركة في بيان لها، إن دمار كبير لحق بقطاعات كبيرة من شبكاتها أثر على القطاعات والمرافق الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي والقطاع الخدماتي وإمدادات المياه ومضخات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وخدمات البلديات وغيرها من القطاعات الهامة الأخرى.

وأكدت أن عدد لا يستهان به من المناطق السكنية في القطاع انحرمت من التيار الكهربائي لأكثر من 30 ساعة بسبب الدمار الذي حل بشبكاتها ومغذياتها الكهربائية والوقت الكبير اللازم لإعادة بنائها وترميمها، بالإضافة لصعوبة وصول آليات ورافعات الشركة ومعداتها لبعض تلك المناطق بسبب اغلاقها بكميات كبيرة من ركام المباني المدمرة وخطورة الوصول لبعض المناطق الأخرى بسبب استمرار استهدافها من قبل طائرات الاحتلال.

وأشارت الشركة إلى أن العدوان المركز والدمار الكبير الذي طال البنى التحتية لقطاع الكهرباء انعكس سلباً على تقديم الخدمات للمواطنين وعلى رأسها توفير الكهرباء لتمكين المواطنين والبلديات من الحصول على خدمات المياه الضرورية وخاصة في هذه الفترة الحرجة.

وحذرت من الانعكاسات السلبية والخطيرة والمباشرة على حياة المواطنين في حال انقطعت إمدادات الكهرباء بشكل كامل وهو الامر الذي يمكن حدوثه في حال توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل نظرا لتوقعات توقفها يوم غد الأربعاء بسبب قرب نفاذ الوقود المخصص لتشغيلها.

ووجهت الشركة دعوتها للمجتمع الدولي والأطراف ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل لمنع وقوع هذه الكارثة الانسانية الوشيكة.