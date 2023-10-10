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116 عملية إطلاق نار بالضفة منذ بداية "طوفان الأقصى"

10 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:57

116 عملية إطلاق نار بالضفة منذ بداية "طوفان الأقصى"
116 عملية إطلاق نار بالضفة منذ بداية

شهدت الضفة الغربية عمليات إطلاق نار عدة خلال معركة “طوفان الأقصى”، توزعت في مناطق عدة، منها جنين ونابلس وطولكرم والقدس والخليل وبيت لحم ورام الله وأريحا.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” (116) عملية إطلاق نار في الضفة الغربية منذ بداية معركة طوفان الأقصى، منها 35 بجنين، و21 بنابلس، و18 بطولكرم، و12 بالقدس، و9 بالخليل، و7 ببيت لحم.

كما شهدت رام الله 6 عمليات إطلاق نار، و3 في أريحا، وعمليتي إطلاق نار في كلٍ من طوباس وقلقيلية، إلى جانب عملية بمحافظة سلفيت.

ودعت حركة حماس جماهير شعبنا الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى النفير العام يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى”، منأجل نصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة.

وأكدت حركة حماس أن إعلان يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى” يوماً للنفير العام في عالمنا العربي والإسلامي وأحرار العالم، يأتي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته.

وقالت الحركة في بيان: “فلسطين وشعبها الصابر المرابط، تناديكم من قلب معركة طوفان الأقصى، فلبّوا النداء واحشدوا كل الطاقات، وانفروا خفافاً وثقالاً لنصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة”.

وتابعت: “من فلسطين أرض الإسراء والمعراج، ومن بيت المقدس وأكنافه، نرفع هذا النداء إلى قلوب ومسامع الضمير الحيّ في قلوب جماهير أمتنا العربية والإسلامية”.

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